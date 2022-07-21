［東京２１日ロイター］ - ＳＵＢＡＲＵ（スバル）は２１日、電動パーキングブレーキ部品や後退灯の不具合により、計２７万０２２４台のリコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。２０２３年３月期（今期）の業績予想に「大きな影響はない」（広報担当者）という。リコール台数の内訳は、電動ブレーキ部品の不具合によるものが「レヴォーグ」「インプレッサ」「ＸＶ」「ＷＲＸ」「レガシィ」の５車種で計２４万