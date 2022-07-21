DMMは、クレジットカードの「MasterCard」について、2022年7月29日（金）14時に決済に関する契約を終了すると発表した。MasterCardを利用をしているユーザーにVISA、JCB、Amex、Dinersへの変更をお願いしている。（画像はDMM.comクレジットカードお問い合わせより）7月29日（金）14時以降は「MasterCard」の決済ができなくなり、成人向けサービスのFANZAも対象だという。DMMのサービスは、カテゴリごとに支払いの仕方が異