【ソウル聯合ニュース】北朝鮮が、米グーグルが運営する動画投稿サイト「ユーチューブ」に子どもが出演するチャンネルを開設し、体制宣伝に努めている。ユーチューブの「ＳａｒｙＶｉｏｌｉｎｅ」チャンネルには１９日、平壌に住む少女・ソンアが暑い夏に冷たいかき氷を楽しむ様子を収めた短い動画が掲載された。ソンアは友達と一緒にかき氷を食べた後、「皆さんが平壌に来るときは、この国で一番おいしいかき氷を紹介したい
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