開発元のDigital Extremesは7月17日(日)、新作ゲーム『Soulframe』を発表した。Now in early development: #Soulframe - an open world adventure from the creative minds behind #Warframe.Join us: https://t.co/ShOTCSvGUf https://t.co/FYZKCAXx29— Digital Extremes (@DigitalExtremes) July 17, 2022Digital Extremesは基本プレイ無料のTPS『Warframe』の開発、運営元として知られるカナダのゲーム開発企業だ。