暑い季節が来ると食欲が低下したり、カラダが重くだるいと感じることはありませんか。こうした体調不良は、生活環境や食生活などが関係すると言われています。今回は、夏に増えがちな体調不良対策について知っておきたい食事のポイントをご紹介します。【関連記事】スイカの驚くべき効果効能だるさや疲れやすさの原因は？夏の体調不良に起こりやすい原因は、次のことが考えられます。・冷房の効いた部屋と外の温度との寒暖差・