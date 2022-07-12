【緊急安全確保】埼玉県東松山市警戒レベル5命を守る行動を2022/07/12 22:59 ウェザーニュース上空の寒気を伴った気圧の谷の通過に伴って積乱雲が組織的に発達しています。埼玉県内では局地的に猛烈な雨が降り、数回にわたって記録的短時間大雨情報が発表されました。この大雨によって埼玉県東松山市に「緊急安全確保」の情報が今日7月12日(火)23時前に発令されました。警戒レベル5の情報です。同市によると九十九川が越水が確