大気が不安定になった影響で、埼玉県北部では12日夕から、猛烈な量の雨が降った。同日夕から夜にかけて同県東松山市、坂戸市、鳩山町、嵐山町、越生町、毛呂山町で1時間に約100〜120ミリの雨が観測され、気象庁は「記録的短時間大雨情報」を出した。熊谷地方気象台によると、鳩山町では3時間の降水量が観測史上最大の263・5ミリに達したという。大雨に伴う土砂災害の恐れがあるとして、県によると、ときがわ町が午後7時半に