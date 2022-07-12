大気が不安定になった影響で、埼玉県北部では12日夕から、猛烈な量の雨が降った。同日夕から夜にかけて同県東松山市、坂戸市、鳩山町、嵐山町、越生町、毛呂山町で1時間に約100〜120ミリの雨が観測され、気象庁は「記録的短時間大雨情報」を出した。熊谷地方気象台によると、鳩山町では3時間の降水量が観測史上最大の263・5ミリに達したという。大雨に伴う土砂災害の恐れがあるとして、県によると、ときがわ町が午後7時半に
ランキング
- 1. AV転身の元子役「父からの教え」
- 2. 麻生氏「あんたが私の弔辞を…」
- 3. 埼玉・東松山市「緊急安全確保」発令 …
- 4. 安倍氏の「大学スピーチ」再注目
- 5. 埼玉東松山市に「緊急安全確保」
- 6. 埼玉で猛烈な雨「ドア開かない」
- 7. 「献金の強要ない」説明はうそか
- 8. 安倍氏出棺 橋下氏は言葉継げず
- 9. 泉代表 党内で「責任論」浮上も
- 10. 今井絵理子氏「元不倫相手」と姿
- 1. AV転身の元子役「父からの教え」
- 2. 麻生氏「あんたが私の弔辞を…」
- 3. 埼玉・東松山市「緊急安全確保」発令 …
- 4. 埼玉で猛烈な雨「ドア開かない」
- 5. 埼玉東松山市に「緊急安全確保」
- 6. 「献金の強要ない」説明はうそか
- 7. 安倍氏出棺 橋下氏は言葉継げず
- 8. 危険?「電動スケーター」の疑問
- 9. 安倍氏銃撃 奈良県警に苦情殺到
- 10. 埼玉で大雨 八高線で線路冠水
- 1. ＃狂ったセブン-イレブン 品揃え
- 2. 生稲晃子氏 温和な印象壊された?
- 3. 女性「左脳4分の1壊死」料理の壁
- 4. 参院選 「ブルーオーシャン」飛び込ん…
- 5. 作者急死の「未完」マンガが再開
- 6. 池上氏の暴露に生稲氏陣営が反発
- 7. テレ朝「モーニングショー」また事実誤…
- 8. 大泉洋の兄 市長選へ出馬検討
- 9. 田中角栄「名勝負物語」 第五番 小沢一…
- 10. 参院選 10代の投票率34.49％ 全体の…
- 1. 【海外発！Breaking News】原因不明の…
- 2. 露が岸田氏非難「衝突の瀬戸際」
- 3. 大規模デモ受け中国が「発表」
- 4. 餓死寸前のライオン…動画に衝撃
- 5. 世界人口、年内に80億人 国連報告、イ…
- 6. 英空港で航空券の新規販売中止か
- 7. 「空襲で移動」16歳の漫画が配信
- 8. 参加者全員ビンゴ? 南米で大混乱
- 9. 20年ぶりユーロとドルほぼ等価に
- 10. チェルノブイリ原発事故でゴーストタウ…
- 1. SB代理店 顧客に無断で携帯契約
- 2. 動物・癒しbot 即ブロすべき理由
- 3. ニコン 一眼レフカメラ開発停止
- 4. 「億り人」日々のお金の使い方
- 5. 「年収200万円で豊か」のマズさ
- 6. SNSでも驚き レタスが安いワケ
- 7. スマートウォッチなどがお得に
- 8. 「1億円プレーヤー」過去最多に
- 9. ロクシタンなど 最大32%オフに
- 10. ウェブ2.0最大欠陥は 理念がないことだ…
- 1. ニコン 開発撤退報道に「憶測」
- 2. キャリアでもiPhoneなど値上げへ
- 3. Twitter 会話から退出機能を展開
- 4. ニトリ 不要なカーテン無料回収
- 5. 「Fire TV Stick」など 最大70%
- 6. キヤノン、フルサイズ対応の超広角ズー…
- 7. 冬の気温はマイナス40℃！ 世界有数の…
- 8. Apple TV+人気ドラマ「ザ・モーニング…
- 9. Amazon FireTVの新機能を発表
- 10. NTTドコモの高性能スマホ「Galaxy S21 …
- 1. 泉代表 党内で「責任論」浮上も
- 2. MLB「史上初」の三重殺に米話題
- 3. ボクシング・木村蓮太朗が釈放
- 4. 本田圭佑「上目指せ」意図を説明
- 5. バレンシア、2022-23新ユニフォーム発…
- 6. 阪神 先発野手全員安打も無得点
- 7. 女子ゴルフ臼井麗香らの4Sに反響
- 8. イニエスタ「神様」と2ショ反響
- 9. 西武もコロナ禍に！？ 源田と高木がコ…
- 10. 平野歩夢 クラブに現れ神対応か
- 1. 安倍氏の「大学スピーチ」再注目
- 2. 今井絵理子氏「元不倫相手」と姿
- 3. マリオ攻略 史上3人目の猛者現る
- 4. 千鳥「さゆりは洗脳されている」
- 5. 「ネプリーグ」出題 議論が勃発
- 6. 青山氏と尾田氏 奇跡の対談実現
- 7. モデルの「ガッツリ食事」に衝撃
- 8. 生稲氏陣営の抗議文 茂木氏私見
- 9. 川口春奈 新型コロナに感染
- 10. 華原朋美「野菜がたべられない」
- 1. 安倍元総理銃撃、NHKの高校生インタビ…
- 2. 結婚前にモラハラ見抜くポイント
- 3. ボディタッチが苦手 男性心理3選
- 4. 透けにくい下着&デザインとは
- 5. 忙し女子の簡単お団子ヘア大全♡…
- 6. 秋まで使えるUNIQLO新作ボトムス
- 7. ミニストに行列店のチーズケーキ
- 8. 「簡単にメイク上手に見える」プロたち…
- 9. 圧倒的な果肉感…スタバ桃フラぺ
- 10. なでしこ・長谷川唯と清水梨紗の本音「…