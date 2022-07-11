コジマプロダクションは海外向けの公式Twitterアカウントにて、フェイクニュースによる名誉毀損に対し法的措置を取ることを検討するといった旨の声明を発表した。#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@
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