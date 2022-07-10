【ソウル＝時吉達也】与党が大勝する見通しとなった１０日の参院選投開票の結果について、韓国でも報道各社が一斉に速報した。自公政権が基盤を固めたことで、日韓関係改善に向けた尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権との協議の加速に期待の声も上がる一方、支持率低下などで尹政権は苦しい運営が続いており、外交活動が進展するかは不透明な情勢だ。韓国では５月、文在寅（ムン・ジェイン）前政権の対日政策を「今、韓日関係が存在し