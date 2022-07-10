日本維新の会の松井一郎代表（大阪市長）は10日夜の記者会見で、任期満了（10月）までに代表を辞任する考えを明らかにした。「引退を決めている人間が党のトップにいるのはおかしい。しっかり次の代表に引き継ぎたい」と述べた。今後、代表選が行われる見通し。【写真特集】2022参院選悲喜こもごもまた、吉村洋文副代表（大阪府知事）は会見で代表選への出馬の意思を問われ、「知事の仕事に専念したい」として代表選には出馬