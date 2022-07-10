インドネシアから移送されて逮捕された谷口光弘容疑者（48）らの詐欺グループが新型コロナウイルス対策の国の「持続化給付金」計約10億円を不正受給したとされる事件で、警視庁捜査2課は10日、新たにグループの中心メンバーの一人で、東京都台東区入谷2、広告業、小沢一真容疑者（34）を詐欺容疑で逮捕した。同課は、小沢容疑者がネット交流サービス（SNS）などを使って、虚偽申請のための名義人の勧誘などをしていたとみている