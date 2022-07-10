10日午後5時半ごろ、東京都八王子市の京王線京王八王子駅で、「カマを持った男がいる」と警備員から110番通報があった。警視庁八王子署によると、カマを持った状態で改札に入ろうとした70代の男を駅員がさすまたで制止し、駆けつけた署員が身柄を確保した。けが人はおらず、このトラブルによる電車の運行への影響はないという。