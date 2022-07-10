【ソウル時事】韓国大統領府報道官は１０日、安倍晋三元首相の死去を受け、韓悳洙首相と鄭鎮碩国会副議長らによる弔問使節団を日本に派遣すると明らかにした。尹錫悦大統領は近く、弔問のためソウルの日本大使館を訪れる考えという。報道官によると、使節団は政府や自民党が催すとみられる安倍氏の公式の追悼式に出席する予定。尹氏の訪日は現時点で計画されてない。大統領府関係者は「大統領が哀悼の気持ちをよく示すことので