嵐・櫻井翔が2日、総合司会を務める音楽特番『THE MUSIC DAY 2022』(日本テレビ系)に生出演。番組では2年ぶりに名物コーナー「ジャニーズシャッフルメドレー」が放送され、先輩たちの名曲を後輩たちが歌い継いだ。嵐のデビュー曲「A・RA・SHI」(1999年11月発売)も歌唱され、櫻井は笑顔で見守った。櫻井は1995年10月、ジャニーズJr.として活動を開始。1999年11月、嵐としてデビューするも、Jr.の活動においては元郵政・総務官僚