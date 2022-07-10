【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は日本の安倍晋三元首相の死去を受け、韓悳洙（ハン・ドクス）首相らを弔問使節団として日本に派遣する見通しだ。大統領室関係者が１０日、聯合ニュースに明らかにした。同関係者によると、使節団は「大統領の特使の資格」で、国会副議長や外交部次官らが加わるとの見方が出ている。両国関係の改善に意欲を示してきた尹大統領は、首相を特使として派遣することで礼を