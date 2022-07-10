 Amazonは、7月12日（火）から7月13日（水）の期間限定で開催する「プライムデー」において、Apple Watch 7やAirPods Proがセール対象になると予告しています。Apple Watch等がセール対象に Amazonのプライムデーは、7月12日午前0時から7月13日午後11時59分まで期間限定で開催されます。 現在、プライムデーの特設ページではセール対象商品の一部が紹介されており、Apple Watch 7（GPS）の41mmモデルや45mmモデル、