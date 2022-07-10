日本を代表する漫画雑誌『週刊少年ジャンプ』。友情・努力・勝利という同誌のキーワードから、主人公が仲間と切磋琢磨（せっさたくま）しながら成長していくというストーリーが王道ですが、中には初登場時から既に最強だった主人公も少なくありません。そこで今回は、第1話の登場時から既に最強だったジャンプアニメの主人公は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位冴羽りょう2位則巻アラレ1位？