毎日の食事作り、1食くらいはパパっと作りたいですよね！そんなとき、Twitterでバズレシピとして知られているリュウジさんの「至高の焼きうどん」を見つけました。具材を順番に入れて炒めていくだけと作り方はシンプルなのに、至高レベルなおいしさなのは大量のかつお節と特性のしょうゆダレのおかげとか。リュウジさん曰く、”簡単な焼きうどんもポイントを抑えると旨くなる”そう♪さっそく作ってみました！ 【タイ料理の裏ワ