¼¢²ì¸©Ìî½§»Ô¤Î³üÌÚ¡Ê¤«¤ä¤­¡Ë¿Ê»ÔÄ¹¡Ê£¶£¶¡Ë¤Ï£¶Æü¡¢¿¦°÷£²¿Í¤Ø¤Î¸ÀÆ°¤¬»Ô¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÎ×»þ¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¡ÖÉÔÌû²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡á¼Ì¿¿¡á¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿¤ò£³¤«·î´Ö¡¢£³³äºï¸º¤¹¤ë¾òÎã²þÀµ°Æ¤ò£±£³Æü¤Î»ÔµÄ²ñÎ×»þ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ Ìî½§»Ô¤Ç¤Ï¿¦°÷£²¿Í¤¬ºòÇ¯ÅÙ¡¢³üÌÚ»ÔÄ¹¤«¤éË½¸À¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±