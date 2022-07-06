¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Ï4Æü¡¢¥Ô¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î³«ºÅ¤ÈÊ¿ÏÂµ§Ç°¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÃåÍÑ¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹­Åç¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ³ËÊ¼´ï¤ÎÇÑÀä¤ÈÀ¤³¦¹±µ×Ê¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿È¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¯¡¢ÈïÇúÃÏ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢8·î6ÆüÁ°¸å¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò¥Ô¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï7·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤ÎFCÅìµþÀï¤ò¥Ô¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£Áª¼ê¤ÏÊ¿ÏÂµ§Ç°¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Æþ¾ì