ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Î½»Âð²ñ¼Ò¡Ö¥Ï¥·¥â¥È¥Û¡¼¥à¡×¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿40ÂåÃËÀ­¤¬¼«»¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Éî¿«¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¾Þ¾õ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸½ñ¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°äÂ²¤¬ÄóÁÊ¤·¤¿¡£²ñ¼ÒÂ¦¤¬¡ÖÍ¾¶½¡×¤È¤·¤ÆÅÏ¤·¤¿¡Ö¾Þ¾õ¡×¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò¡¢ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¾Þ¾õ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ®Êý¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÂç¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤º¡¢¤¢¡¼¤¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶å½£Ï«Æ¯ÊÛ¸îÃÄ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Ï«Æ¯ÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¸÷±Êµý±ûÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò