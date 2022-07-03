¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Ü¥¹¥È¥ó¡ÊBoston¡Ë»ÔÆâ¤È¼þÊÕ°ìÂÓ¤Ë¡¢¥Í¥º¥ß¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢·úÃÛ¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£¥Í¥º¥ß¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëËÜ¤ä¥Í¥º¥ß¸þ¤±ÀìÌç»ï¤¬ÊÂ¤Ö½ñÅ¹¡¢¥Í¥º¥ß¤Î³¨¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿Èþ½Ñ´Û¡Ö¥Þ¥¦¥·¥¢¥à¡×¡¢¥Í¥º¥ßÃµÄå»öÌ³½ê¤ÎÂ¾¡¢¥Í¥º¥ß¥µ¥¤¥º¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¾ÃËÉ½ð¡¢»³¾®²°¤Ê¤É¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î·úÊª¤¬¡¢³¹³Ñ¤äÏ©ÃÏÎ¢¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¢¡¼¥È½¸ÃÄ¡Ö¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¦¥¹¡ÊAnonymouse¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿