任天堂は、「セガ メガドライブ for Nintendo Switch Online」にて、『ロックマンメガワールド』、『コミックスゾーン』、『重装機兵レイノス』、『ゼロウィング』を配信開始したと発表した。[トピックス]【7月1日追加】『セガ メガドライブ for Nintendo Switch Online』追加タイトルが配信開始。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) July 1, 2022「セガ メガドライブ for Nintendo Switch Online」は、定額制サービス「Ninte