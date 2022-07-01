¥í¥·¥¢¶ËÅì¤Î»ñ¸»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥µ¥Ï¥ê¥ó2¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï6·î30Æü¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î»ñ»º¤ò¥í¥·¥¢¤Î¿·²ñ¼Ò¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤òÄê¤á¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥Ü¥¹¥ÁÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£»ö¼Â¾å¡¢¹ñ¤Ë¤è¤ë¡ÖÀÜ¼ý¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¾¦¼Ò¤¬½Ð»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤ê²¤ÊÆ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜÂ¦¤Ï»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤¬¡¢¸·¤·¤¤¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿