¸ÞÎØ¶¥µ»ÃÄÂÎ¥È¥Ã¥×¤ÎÉÔ¾Í»öÂÐ±þ¤ò½ä¤ê¡¢ÌÀ°Å¤¬¥¯¥Ã¥­¥ê¤ÈÊ¬¤«¤ì¤¿¡£ÂçºåÉÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Î²ñ·×Ã´Åö¤ÎÍý»ö¤¬Ìó£²£¶£°£°Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢º£Ç¯£³·î¤ËÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸µ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÀî¹ç½Ó°ì»á¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¼Õºá¡£¡ÖÅ¥ËÀ¤Ï·Ù»¡¤ØÆÍ¤­½Ð¤¹¡£·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Æºá¤ò¤Ä¤°¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉÔÀµ¹Ô°Ù¤òµêÃÆ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ç¤â£²£¹Æü¤Ë¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÊóÆ»¤ÇÉÔ¾Í»ö