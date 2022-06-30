お笑いコンビ「パーパー」のあいなぷぅ（28）が29日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）にゲスト出演。自身の整形について語った。リスナーの質問から涙袋が話題となると、「パーパー」のほしのディスコはパーソナリティーの「南海キャンディーズ」山里亮太に「山里さん、気づかないですか。あいなぷぅさん、前と顔、変わってないですか」と質問。山里が「何だろうなあ。華はさらに出てきたと思