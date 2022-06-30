値上げの波は人気の動物園にも広がっています。猛暑も追い打ちとなる一方で支援の動きも出ています。東武動物公園・大西秀弘飼育課長：「暑いのでゾウに水を飲ませるのと、体に掛けて少し体を冷やしています」埼玉県にある東武動物公園です。人も動物も連日、猛暑と戦っていました。暑さ以上に長期戦を強いられていたのが…。東武動物公園・大西秀弘飼育課長：「どの餌（えさ）も上がっております」餌代の高騰です。