「ミスタードーナツ」の一部店舗を運営するエムディフード（大阪府吹田市）は30日、府内の5店舗で29、30日に販売したドーナツやパイに金属片が混入した可能性があり、計3697個を自主回収すると発表した。祖母ら「USJに行っていた」と供述2歳放置死同社によると、29日に「ミスタードーナツアルデ新大阪ショップ」（大阪市淀川区）の店内で「ポン・デ・ストロベリー」1個を食べた客が、店員に「異物が混入していた」と申し出た