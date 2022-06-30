日本バレーボール協会の川合俊一会長が30日、自身のインスタグラムを更新。全国ブロック長会議を開いたことを報告し、相次ぐ不祥事の再発防止への意気込みをつづった。「全国ブロック長会議。各ブロックのバレーボールの情報交換をしたり要望を聞いたりする会議。今回のような不祥事が起こらないようにしっかりコミュニケーションをとっていきます」と投稿した。大阪府バレーボール協会は28日、大阪市内で会見を開き、05年か