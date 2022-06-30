プロボクシングの世界バンタム級3団体統一王者・井上尚弥（大橋、29）の次戦に大きな注目が集まっている。世界4団体王座統一を目指す井上の標的は、WBO世界バンタム級王者ポール・バトラー（英国、33）。すでに両陣営が交渉のテーブルに付き話し合いは順調に進んでいるようだ。年内開催に向けて今後も交渉は続くとみられるが、このまますんなりと交渉が成立するのか。J-CASTニュース編集部はプロボクシングで数々の世界タイトルマ