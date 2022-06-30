【AFP＝時事】テニス、ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2022）は29日、女子シングルス2回戦が行われ、ウクライナのレシヤ・ツレンコ（Lesia Tsurenko）はアンヘリナ・カリニナ（Anhelina Kalinina）との同胞対決を制して3回戦進出を決めた後、商業施設へのミサイル攻撃に関するロシアの「うそ」を批判した。知人がこの攻撃の影響を受けたのだという。大会側から許可を受け、ウクライナカラーのリボンをつけて