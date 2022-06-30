大谷翔平最新情報（最新ニュース）ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は29日（日本時間30日）、本拠地で行われたシカゴ・ホワイトソックス戦に「3番・投手」で投打二刀流出場。6回途中11奪三振無失点の投球内容で今季7勝目を挙げた。 今シーズンのメジャーリーグはABEMAプレミアムで！公式戦324全試合を日本語実況解説のもと完全生中継！ 大谷は初回、満塁のピンチを招くも、アウト全てを三振で奪って無失点