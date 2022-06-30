総合格闘技イベント「RIZIN.36」（7月2日、沖縄アリーナ）に出場予定だった朝倉海（28＝トライフォース赤坂）が欠場することが30日に発表された。朝倉はメインの61キロ契約5分×3Rでヤン・ジヨン（26＝韓国）と対戦する予定だったが、右第2中手骨骨折後変形治癒偽関節による激痛があり、競技が不可能な状態で緊急手術が必要との診断を受けたという。代わって昇侍（39＝KIBAマーシャルアーツクラブ）が出場、66キロ契約5分×3R