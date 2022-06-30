高校1年の女子生徒（16）に軽自動車で追突して連れ去ろうとしたとして、兵庫県警相生署は29日、傷害と未成年者誘拐未遂容疑で住所不定、無職、久保博容疑者（44）を逮捕した。調べに対し「事故を起こしたが、誘拐はしていない」と否認しているという。集合住宅で2歳女児が死亡大阪・富田林逮捕容疑は27日午後5時15分ごろ、相生市山崎町の路上で、下校途中の生徒の自転車に軽自動車で追突して軽傷を負わせたうえ、車で誘拐し
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