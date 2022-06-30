エイベックスの松浦勝人会長（57）が、6月19日に自身のYouTube番組で女性タレント約20人の実名を挙げ、「ブス」「（顔を）いじっている」「ババア」などの侮蔑発言を繰り返し、炎上した。“被弾”の深田恭子にさらなる受難…交際相手の不動産会社社長がガーシー砲の標的に松浦会長は23日のYouTube生配信で、問題視された女性タレントへの中傷的な発言内容について「申し訳なかった」と謝罪したが、「サービス精神でやった。み