ロシアのプーチン大統領は29日、北大西洋条約機構（NATO）が北欧のフィンランドとスウェーデンの加盟で合意したことについて、「軍事施設を設けた場合、相応の対抗措置を取る必要がある」と牽制（けんせい）した。訪問中のトルクメニスタンでの記者会見で話した。プーチン氏は両国との関係を、「ウクライナのような問題はなく、NATO加盟についても心配はない」と述べつつ、「いままで問題はなかったのに、脅威がつくられれば、