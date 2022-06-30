「GODIVA café（ゴディバカフェ）」に、コーヒーゼリーがたっぷり入った“飲むスイーツ”が新登場。7月1日（金）よりGODIVA café 東京店、飯田橋店、日本橋店、みなとみらい店の4店舗限定で販売がスタートします。さらに7月4日（月）には、関東初登場の『ゴディバ オリジナルクレープ』が大宮店限定でお目見えしますよ。GODIVA caféにデザート感覚の新メニュー「飲むスイーツ」が登場GODIVA caféは、フローズ