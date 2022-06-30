そのまま食べてもおいしいバナナ。そこにちょっと手を加えるだけで、絶品ドリンクが出来ちゃうって話…気になりますよね。熊本県でバナナを栽培する高木明日香さんに教わった「至高のバナナスムージー」は、完熟バナナにある食材をプラスして超濃厚な口当たりに仕上げます。バナナ農家が辿り着いた至高の一杯、ゴクゴクと飲（のみ）レポしますね～！ 1本400円！話題の【国産バナナ】食べてみた！到着時は青バ