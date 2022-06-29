【AFP＝時事】米ニューヨークの連邦地裁は28日、米富豪ジェフリー・エプスタイン（Jeffrey Epstein）元被告（勾留中に自殺）による少女への性的虐待事件をめぐり、元被告に少女をあっせんしたとして、元交際相手のギレーヌ・マクスウェル（Ghislaine Maxwell）被告（60）に禁錮20年を言い渡した。マクスウェル被告は新聞王の故ロバート・マクスウェル（Robert Maxwell）氏の娘で、英オックスフォード（Oxford）大学で学んだ。判
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