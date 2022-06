自分の家の匂いを嗅ぐことで気持ちが落ち着いたり、パートナーの匂いを嗅ぐことで気持ちが高ぶったりした経験がある人は多いはず。このような「匂い」が人間の脳に潜在的なレベルで影響を与えており、実は仲のいい友人は「体臭」も似通っている可能性が研究により指摘されました。There is chemistry in social chemistryhttps://doi.org/10.1126/sciadv.abn0154Does Your Nose Help Pick Your Friends? - The New York Timeshttps