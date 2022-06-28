「広島−ヤクルト」（２８日、マツダスタジアム）ヤクルトの村上宗隆内野手が、逆転の２７号３ランを放った。これで今月驚異の１２本塁打目となった。３点を追う六回だ。１死から、塩見が二塁打で好機を作ると、山崎が四球を見極めた。すると山田が右前にはじき返す適時打で、まずは１点を返した。さらに１死一、三塁で、絶好調の４番・村上に打席が回った。その初球だった。完璧に捉えた打球は左中間席への２７号逆転３ラ
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