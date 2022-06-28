女子生徒に避妊具を連想させる発言をしたとして、兵庫県教委は28日、阪神地区の県立高校の男性臨時講師（64）を戒告処分にし、発表した。今月末で依願退職する意向だという。県教委によると、5月下旬、高2の英語の授業中に講師が着けていた指サックを見た女子生徒が「着けてみたい」と言ったのに対し、講師は「まだ早い。こんなんを着ける時にはちゃんとせなあかん」と言った。女子生徒が後日、学校側に「コンドームを連想さ