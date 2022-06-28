プリマハムは２８日、ハムやソーセージなど家庭用商品計約２００品目を９月１日に値上げすると発表した。原材料価格の高騰などが要因で、上げ幅は約５〜２０％。２月に続く今年２回目の値上げとなる。ウインナー「香薫あらびきポーク」（２袋セット）は、希望小売価格を税別３９８円から４１８円に引き上げる。ハムは「新鮮！使い切りロースハム」（３パックセット）など。ハンバーグやチキンナゲットも対象に含まれる。業務用