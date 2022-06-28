新型コロナウイルスの感染拡大で営業を停止していた上海ディズニーランドが3カ月ぶりに営業を再開すると発表しました。上海ディズニーランドは30日から営業を再開すると28日、発表しました。上海ディズニーランドはロックダウンが始まる前の3月21日から営業を停止していましたが、市内で新型コロナの感染者が減少したことから営業を再開します。園内が混雑しすぎないよう入場制限を行い、来場者には72時間以内のPCR検査で