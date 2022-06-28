ショッピングモールで救助作業に当たる救急隊＝２８日、ウクライナ・クレメンチュク/Efrem Lukatsky/AP（ＣＮＮ）ウクライナ中部ポルタワ州のクレメンチュクでショッピングモールにロシア軍のミサイルが撃ち込まれた攻撃による死者は、２８日の時点で１８人に上っている。ポルタワ州軍政トップのドミトロ・ルニン氏が発表した。同氏は「あと３６人が行方不明になっている。救助作業を続ける」と述べた。これまでに２５人が市内の病