自分ではモテていると思っていても、それは実はただの勘違いになっていることも少なくありません......。勘違いしてしまっている女性の発言は、男性からしたらドン引きしてしまうもの。この記事ではモテていると勘違いしている女性やよくする発言を紹介していきます。■「よくナンパされるんだよね」男性からよくナンパをされたり、声を掛けられることが多いことをさりげなく自慢する女性は実は多いもの。ですが、よくナンパされる
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