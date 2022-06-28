【エルマウ共同】先進7カ国首脳会議（G7サミット）は28日、食料安全保障に関する声明を発表し、ウクライナ侵攻は飢餓の危機を劇的に悪化させていると指摘。食料価格の高騰はロシアに「重大な責任」があると非難した。