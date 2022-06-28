熊本県に修学旅行に来ていた女子高校生が、熱中症の疑いで意識不明の重体。熊本県内は28日、各地で気温が上昇し、水俣市では最高気温35.1度と、2022年県内で初の猛暑日になった。この暑さの影響で、熊本県内では熱中症の疑いで救急搬送される人が相次いでいて、荒尾市に修学旅行に来ていた17歳の女子高校生が、意識不明の重体で病院に搬送されている。