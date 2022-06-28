東芝の社外取締役で弁護士の綿引万里子氏（６７）（元名古屋高裁長官）が辞任したことが２８日わかった。綿引氏は「物言う株主」とされる外資ファンド２人の取締役選任に反対していた。 綿引氏はこの日の株主総会で東芝が提案した取締役選任案で、株主の過半数の賛成で承認されたばかりだった。 綿引氏は６月上旬に記者団の取材