タレントの石橋貴明が２８日までに、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「貴ちゃんねるず」を更新。帝京高の後輩にあたり、年始の「リアル野球ＢＡＮ」で共演してきた日本ハム・杉谷の今季打率が・１３８と低迷していることもあり、「杉谷さん、きつねダンス踊っている場合じゃないから！！」と猛ゲキを飛ばした。「貴ちゃんスポーツ」内で先週のプロ野球や、ハイテンションで大谷の活躍に触れた後、「そして杉谷さん」と話題は杉